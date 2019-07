Larry blir buande i Downing Street

utenriks

Den stripete hannkatten beheld tittelen sjefmusefangar og embetsmannsskatt i 10 Downing Street, melder BBC.

Boris Johnson blir den tredje statsministeren Larry bur med sidan han flytta inn i 2011. Han budde først saman med David Cameron, så Theresa May fram til onsdag.

Larry vart henta til oppdraget som musefangar frå ein heim for heimlause husdyr etter at ei feit, svart rotte vart observert i full fart framfor inngangsdøra til 10 Downing Street under ei direktesending på TV for åtte år sidan.

Larry følgjer i potefara til ei rekke andre Downing Street-kattar, som uoffisielt har gått under yrkesnemninga Sjefmusefangar til kabinettkontoret.

(©NPK)