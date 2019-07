Blodig dag i Afghanistan

utenriks

I Kabul vart minst ti menneske drepne, blant dei fem kvinner og eit barn, då ein sjølvmordsbombar på motorsykkel utløyste sprengladninga ved ein buss med offentleg tilsette. Over 40 andre vart såra, opplyser ein talsmann for helsedepartementet.

Kort tid etter eksploderte ei vegbombe i det same området, men ingen vart drepne i den eksplosjonen.

Lenger aust i den afghanske hovudstaden eksploderte ei bilbombe, som ifølgje politiet òg vart utløyst av ein sjølvmordsbombar. Dette angrepet var retta mot utanlandske soldatar, men ingen skal ha vorte drepne.

Taliban har i ei kunngjering tatt på seg ansvaret for bilbomba, som ifølgje talsmannen Zabiullah Mujahid var retta mot utanlandske invasjonsstyrkar. Ingen har tatt på seg ansvaret for dei to andre bombene.

Over 70 menneske er drepne og 500 såra i slike angrep i Kabul i år.

Vegbombe

I Nangarhar-provinsen aust i Afghanistan vart ni sivile drepne av ei vegbombe torsdag, seks av dei kvinner og tre barn, som var på veg til eit bryllaup.

Fire andre vart såra i angrepet i Khogyani-distriktet, blant dei sjåføren av minibussen som vart sprengd.

53 sivile vart drepne og 269 andre såra i slike vegbombeangrep i dei tre første månadane i år, viser ein rapport frå FNs operasjon i landet. Dette var ein auke på 21 prosent frå same periode året før.

Angreip militærleir

Minst 35 politifolk er òg drepne det siste halve døgnet, i eit seks timar langt Taliban-angrep mot ein militærleir og tre kontrollpostar i Takhar-provinsen nord i Afghanistan.

Minst tolv andre, blant dei seks politifolk, vart såra i angrepet, som fann stad i Ishkamish-distriktet, opplyser ein talsmann for styresmaktene.

Ifølgje Mawlawi Keramatullah, som sit i provinsrådet, vart 43 politifolk drepne i angrepet, medan ni andre politifolk er sakna. Taliban-opprørarar tok ifølgje han militærbasen og øydela han, før dei trekte seg tilbake.

Forhandlar

Utsendingar frå Taliban og USA har dei siste månadene gjennomført ei rekke forhandlingsrundar i Qatar, i eit forsøk på å bli samde om ein fredsavtale som inneber våpenkvile og tilbaketrekking av utanlandske soldatar frå landet.

President Donald Trump varsla alt i fjor at rundt halvparten av dei 16.000 amerikanske soldatane i Afghanistan skulle trekkast ut innan sommaren 2019, noko som enno ikkje har skjedd.

Andre Nato-land har òg styrkar i landet, blant dei Noreg som har rundt 60 spesialsoldatar stasjonerte i Kabul. Der har regjeringa vedtatt at dei skal vere ut året.

Trappa opp

Samtidig med at forhandlingane har gått føre seg, har Taliban trappa opp angrepa i Afghanistan og kontrollerer no omtrent halvparten av landet.

Tankesmia International Crisis Group åtvara nyleg mot faren for slik opptrapping, som Taliban bruker til å styrke eigen posisjon ved forhandlingsbordet.

Taliban vart drivne ut av Kabul då USA og andre vestlege land bomba ein allianse av krigsherrar til makta for snart 18 år sidan.

Anslagsvis 110.000 menneske er sidan drepne i krigshandlingar, og rundt 5 millionar afghanarar lever som flyktningar i og utanfor eige land.

