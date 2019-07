A$AP Rocky blir tiltalt for vald i Sverige

utenriks

A$AP Rocky eller Rakim Mayers, som han heiter, var innblanda i eit slagsmål i den svenske hovudstaden 30. juni. Delar av hendinga vart filma og er sett av millionar av menneske i sosiale medium.

Rapparen hevdar å ha handla i sjølvforsvar, men vart arrestert og varetektsfengsla. Sist fredag fekk påtalemakta frist til torsdag med å avgjere om rapparen skulle tiltalast.

Framleis varetekt

– Eg har i dag reist tiltale mot dei tre mistenkte for kroppsskade, fordi eg ser på det som har skjedd som eit lovbrot, sjølv om det har vore lagt fram innvendingar om nødrett og provokasjon, seier statsadvokat Daniel Sunesson i ei pressemelding torsdag morgon. Også to andre menn som er varetektsfengsla i saka, blir tiltalte, opplyser påtalemakta.

Dei tre blir dermed sitjande i varetekt inntil saka kjem opp for retten. Det er opp til Stockholm tingrett å setje ein dato for rettssaka.

Rapparen har måtta avlyse ei rekke planlagde konsertar etter arrestasjonen, inkludert ein konsert i Noreg som skulle vore berre nokre dagar etter slagsmålet. Arrestasjonen av A$AP Rocky har fått stor merksemd, ikkje berre i musikkmiljøet.

Politisk engasjement

Tre amerikanske kongressrepresentantar har slutta opp om ein protestaksjon for å få han lauslaten, og det same har USAs tidlegare ambassadør i Sverige, Mark Brzezinski.

President Donald Trump har òg engasjert seg og har vore i kontakt med Sveriges statsminister Stefan Löfven om saka. Han tilbaud seg til og med å garantere for ein eventuell kausjon, men lauslating mot ein økonomisk garanti er ikkje ei ordning som blir brukt i Sverige. Löfven passa på å minne Trump om at domstolane i Sverige er uavhengige og at det er uaktuelt for regjeringa å gripe inn i ein rettsprosess.

