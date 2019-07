Theresa May takka av utanfor Downing Street

utenriks

– Takk for at de har festa lit til meg, og for å ha gitt meg sjansen til å tene i stillinga, sa May.

Theresa May returnerte til statsministerbustaden i Downing Street etter å ha deltatt i den vekevise spørjetimen i Parlamentet onsdag ettermiddag. Der åt ho lunsj i hagen saman med ektemannen Philip, som også var med då May svarte på spørsmål for siste gong i løpet av den tre år lange regjeringsperioden sin.

– Økonomien vår har vorte forbetra, og vi har kjempa for våre eigne verdiar internasjonalt, sa May som presiserte at både ho og landet no er klare for «ei ny tid».

Ho gjentok gratulasjonen av Boris Johnson som ny partileiar og statsminister, men uttalte at ho òg håper at britiske kvinner no har sett at det er mogleg å vere både kvinne og den øvste leiaren i landet.

– Det har vore ei stor ære å vere statsminister i Storbritannia. Men du oppnår ikkje noko på eiga hand, og derfor blir dei siste orda mine ei oppriktig takk til alle kollegaene mine, sa May.

Etter avskjedstalen drog May vidare til Buckingham Palace for å informere dronning Elizabeth om avgangen sin.

