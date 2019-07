Reiarlaget har snakka med kapteinen på tankskip i iransk varetekt

utenriks

Reiarlaget fekk snakke med kapteinen på tankskipet på telefon tysdag kveld.

– Han sa kort at dei er ved god helse og at dei blir behandla bra, men at dei sjølvsagt er under sterkt psykisk press som følgje av situasjonen dei er i, seier den administrerande direktøren til reiarlaget Erik Hånell til Sveriges Radio.

Stena Bulk, som er svenskeid og registrert i Storbritannia, ligg til hamn i den iranske byen Bandar Abbas. Besetninga får ikkje lov til å gå i land.

Reiarlaget har bedt om å få komme om bord på skipet, men har så langt ikkje fått svar på denne førespurnaden.

– Men no har det i alle fall vore eit skritt i positiv retning, så no håper vi på fleire positive beskjedar gjennom dagen, seier Hånell.

Besetninga på 23 mann kjem frå India, Russland, Latvia og Filippinane. Hånell håper dei får fridommen tilbake og at skipet får forlate Iran så raskt som mogleg.

Stena Bulk vart tatt i arrest av den iranske Revolusjonsgarden førre veke, visstnok etter å ha kollidert med ein iransk fiskebåt. Britiske styresmakter har sagt at det ikkje finst bevis for at det fann stad nokon kollisjon.

(©NPK)