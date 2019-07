Mueller: Trump kan bli straffeforfølgd når han går av

utenriks

Onsdag møtte Mueller til høyring i Representanthuset i Kongressen for å svare på spørsmål om sin 448 sider lange rapport om Russlands forsøk på å påverke valutfallet i Donald Trumps favør i 2016.

Mueller ønskte eigentleg ikkje å stille til høyring, men fekk ikkje noko val. Måndag venta ei rekke kritiske spørsmål både frå demokratar og republikanarar, først i justiskomiteen og deretter i etterretningskomiteen.

Seansen, som var venta å ta minst fem timar, vart direkteoverført på amerikansk fjernsyn, og mange venta spent på nye avsløringar om kva som vart avdekt under granskinga av Russlands innblanding då Donald Trump vart vald til president.

Trump hindra

Ved Muellers side under utspørjinga sat hans nære medarbeidar Aaron Zebley, som leidde granskinga frå dag til dag.

Mueller innleidde utspørjinga med å gjenta konklusjonane frå rapporten sin, mellom anna at Russland på systematisk vis prøvde å påverke presidentvalet.

Leiaren i justiskomiteen, demokraten Jerry Nadler, gjekk deretter rett på sak og viste til at Trump fleire gonger har hevda at Mueller-rapporten reinvaskar han frå skuldingane om å ha stukke kjeppar i hjula for etterforskinga.

– Det er ikkje i tråd med kva som står i rapporten din, er det vel, ville Nadler vite.

– Nei, lydde Muellers korte svar.

Kan bli straffeforfølgd

– Stemmer det at presidenten kan bli straffeforfølgd for dette etter at han har gått av, ville Nadler vite.

– Det stemmer, sa Mueller.

Stemmer det at presidenten prøvde å få deg sparka då du fann bevis for at han prøve å hindre etterforskinga, ville demokraten Ted Deutch vite.

– Det er det som står i rapporten, og eg står ved rapporten, svarte Mueller.

Kritikk frå republikanarar

Fleire republikanarar i justiskomiteen gjekk hardt ut mot Mueller under høyringa i justiskomiteen, blant dei Louie Gohmert frå Texas.

Gohmert skulda Mueller og hans etterforskarar for å nære eit hat til Trump, for å ha vore ute etter presidenten og for å ville skade han ved å la etterforskinga trekke i langdrag.

Mueller kommenterte ikkje skuldingane, men understreka kort at han var meir enn villig til å svare på eventuelle spørsmål Gohmert måtte ha.

Republikanaren John Ratcliffe kom òg med krass kritikk av Mueller og hevda at premissen for etterforskinga hans var at Trump var skuldig inntil det motsette vart bevist.

Alvorlegaste

Mueller brukte nærare to år på granskinga si og kom til same konklusjon som amerikansk etterretning, nemleg at russiske styresmakter dreiv ein systematisk kampanje for å sverte demokraten Hillary Clinton og sikre at Trump vann valet.

I over eitt år prøvde etterforskarane å få Trump til å forklare seg, noko han nekta.

Under høyringa på onsdag beskreiv Mueller den russiske innblandinga som det alvorlegaste forsøket nokosinne på å undergrave det amerikanske demokratiet.

– Trudde den russiske regjeringa at dei hadde noko å tene på at Trump vann, ville demokraten Zoe Lofgren vite.

– Det gjorde dei, svarte den tidlegare spesialetterforskaren.

Etterforskarane fann ikkje bevis for at Trumps valkampmedarbeidarar aktivt samarbeidde med russarane om dette, men konkluderte med at Trump ved minst ti høve prøvde å stikke kjeppar i hjula for Muellers etterforskarar.

