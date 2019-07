Facebook får 5 milliardar dollar i bot

utenriks

Reguleringsstyresmakta Federal Trade Commission (FTC) har òg pålagt verksemda til mediegiganten nye restriksjonar. Samtidig blir Facebooks grunnleggar og toppsjef Mark Zuckerberg berre halde delvis personleg ansvarleg for brota.

Bota er den største som FTC nokosinne har pålagt eit teknologiselskap.

Men han er likevel overkommeleg for eit selskap som i fjor hadde eit overskot på nesten 56 milliardar dollar.

5 milliardar dollar svarer til drygt 43 milliardar kroner.

Vidare til domstol

Forliket må bli godkjent av ein domstol for å vere gyldig.

Det inneber mellom anna at Zuckerberg personleg må gå god for at selskapet hans rettar seg etter personvernlovene. Dermed risikerer han sjølv å bli saksøkt viss selskapet bryt avgjerdene. Forliket inneheld likevel ikkje noko krav om at Facebook må erkjenne feil.

Enkelte ekspertar trudde på førehand at FTC kanskje ville gi Zuckerberg ei personleg bot, eller at han ville bli fråtatt ei rekke fullmakter i selskapet

Leiaren for FTC, Joe Simons, seier at dei nye restriksjonane er meinte å endre heile Facebooks personvernkultur for å hindre at krenkingane held fram.

Misbrukte data

Det var Cambridge Analytica-saka som fekk FTC til å sjå nærare på Facebooks handtering av dei private opplysningane til brukarane.

Det britisk-baserte dataanalyseselskapet har fått hard kritikk etter at det vart avslørt at dei samla inn personopplysningar om 87 millionar Facebook-brukarar – opplysningar som så vart analyserte og seld vidare, mellom anna til valkampapparatet til Donald Trump.

Under etterforskinga kom det raskt fram at Facebook var ansvarleg for fleire andre brot på personvernlovene.

FTCs styre var splitta når det gjaldt forliket. Tre republikanske medlemmer stemte for, medan to demokratar stemte imot. Usemja blir tolka som eit klart teikn på at restriksjonane på Facebooks verksemd ikkje går så langt som kritikarar og personvernforkjemparar hadde ønskt.

