Demokratar varslar «meir realistisk» klimaplan

Få månader etter at demokratane presenterte Green New Deal, varslar fleire demokratar at dei skal presentere eit nytt lovverk mot slutten av året som dei håper kan bidra til å redusere klimagassutsleppa.

– Vi trur at 2050-målet er meir realistisk, seier demokraten Frank Pallone til nyheitsbyrået Reuters.

Han seier at målet er basert på innspel frå forskarar som seier at verda er i ein katastrofal situasjon det året dersom utsleppa ikkje er i netto null.

Pallone går saman med Paul Tonko, Bobby Rush og fleire andre demokratar når dei skal lage lovverket som skal ha som mål å unngå dei verste effektane av klimaendringane. Inspirasjonen skal komme frå Green New Deal og støttespelarane til den planen, seier Pallone. Nullutsleppsmålet blir derimot sett 20 år fram i tid, frå 2030 til 2050.

Green New Deal har som mål å kjempe mot klimaendringar ved å få amerikansk økonomi vekk frå fossilt brennstoff og over til fornybar energikjelder. Planen er dels kalla opp etter Franklin Roosevelts historiske reformprogram «New Deal» under den store depresjonen på 30-talet.

Klimaplanen gjekk ikkje gjennom i Senatet, og det er òg der det nye lovverket til demokratane truleg kjem til å bli stoppa. I Senatet har republikanarar fleirtal.

