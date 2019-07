Studie: Unødvendig for friske å førebygge hjarteinfarkt med aspirin

utenriks

Forskarar ved Harvard-universitetet og Beth Israel Deaconess Medical Center anslår at rundt 29 millioner menneske frå 40-årsalderen og oppover tok aspirin dagleg i 2017, sjølv om dei ikkje har hatt nokon hjartesjukdom.

Rundt 6,6 millionar av dei gjorde det sjølv om legen deira aldri hadde tilrådd dei å ta aspirin.

Forskarane anslår òg at nesten halvparten av folk over 70 år som ikkje har hatt hjartesjukdom, tar aspirin kvar dag for å førebygge, viser studien som vart publisert i Annals of Internal Medicine måndag.

Legar har i mange år anbefalte folk om å ta aspirin dagleg for å redusere risikoen for å få eit første hjarteinfarkt eller slag. Men tre store studiar frå i fjor fann berre minimale, om nokon, fordelar, spesielt for eldre vaksne.

Studiane har ført til at American Heart Association og American College of Cardiology i mars i år endra retningslinjene sine. Den nye tilrådinga er no at menneske over 70 år og som aldri har hatt hjartesjukdom, eller menneske som er yngre, men som har auka risiko for å få blødninger, bør unngå dagleg bruk av aspirin.

Berre enkelte personar i alderen mellom 40 og 70 år som ikkje har hatt hjartesjukdom, men som er i risikogrupper, kan ha nytte av aspirin, men avgjerda må takast av ein lege, heiter det i den nye tilrådinga.

For pasientar som har hatt hjarteinfarkt, er tilrådinga som før: Hald fram med dagleg inntak av aspirin.

