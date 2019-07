Sør-Korea skaut varselskot mot russisk overvakingsfly

utenriks

Ifølgje det sørkoreanske forsvaret vart det skote fleire salvar med i alt 360 varselskot mot det russiske overvakingsflyet, som var av typen Beriev A-50.

Tre russiske fly, to bombefly av typen Tu-95 og overvakingsflyet, tok seg ifølgje det sørkoreanske forsvaret inn i luftrommet deira over Liancourt-øyene i Japanhavet. Det same gjorde to kinesiske fly.

Den ubebudde øygruppa, som koreanarane kallar Dokdo, blir òg gjort krav på av Japan. Tokyo har døypt øygruppa Takeshima.

Dei tre russiske flya forlét etter kort tid det koreansk-kontrollerte luftrommet, men då A-50-flyet returnerte, vart det møtt av sørkoreanske kampfly.

Første gong

Ifølgje sørkoreanske tenestemenn er det første gong russiske fly har krenkt luftrommet til landet.

Den tidlegare Sovjetunionen støtta på 1950-talet nord i Koreakrigen, der millionar av menneske vart drepne.

I 1983 skaut eit sovjetisk kampfly ned eit sørkoreansk passasjerfly som ved ein feil hadde floge inn over sovjetisk territorium. Alle dei 269 menneska om bord vart drepne.

Forholdet mellom Seoul og Moskva er sidan gradvis betra, og i 1990 vart det for første gong etablert diplomatiske samband.

Inn på teppet

Det er uklart om dei russiske og kinesiske flya med overlegg provoserte Sør-Korea tysdag, men tidlegare same dag flaug dei to kinesiske flya inn i over luftrommet i landet lenger sørvest.

Kinesiske fly har fleire gonger gjort dette dei siste åra, og sørkoreanske talsmenn opplyser at både Kinas og Russlands ambassadørar i Seoul vil bli kalla inn på teppet for å få ein offisiell protest.

Avviser

Russisk UD avviser at deira fly krenkte sørkoreansk luftrom og held fast på i ei kunngjering at flya gjennomførte «ei planlagt flyging i luftrommet over nøytralt farvatn i Japanhavet».

Kina aviser òg at dei to flya i landet krenkte sørkoreansk luftrom og omtalar området som nøytralt.

Japan held på si side fast på at området er japansk og har overlevert ein protest både til Russland og Sør-Korea etter hendinga.

– Vi kan ikkje godta slike handlingar i territoriet vårt, heiter det i fråsegna, attgitt av nyheitsbyrået Kyodo.

