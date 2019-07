Nyvald Boris Johnson: – Ei stor ære

utenriks

Johnson var soleklar favoritt i leiarkampen som starta då May varsla sin avgang for to månader sidan. Det var derfor ikkje uventa at det var den omstridde politikaren som entra talarstolen like etter klokka 13 tysdag ettermiddag.

– Takk for ein fantastisk valkamp, sa Boris Johnson, som først nytta sjansen til å takke motkandidat Jeremy Hunt for dei «briljante ideane» hans.

I avstemminga, som vart avslutta måndag 22. juli klokka 17, fekk Jeremy Hunt 46.656 stemmer, medan Boris Johnson vart den nye leiaren til partiet med 92.153 stemmer. Rundt 160.000 tory-medlemmer hadde moglegheit til å stemme på kven som skulle leie partiet.

Johnson nytta òg høvet til å takke den tidlegare leiaren til partiet, statsminister Theresa May. Han sa vidare at det er eit privilegium å erstatte May som har vist «lidenskap og handlekraft» i mange saker.

– Vi skal tene våre eigne pengar, eige våre eigne hus. Samtidig som vi har eit instinkt om å dele med kvarandre og bygge eit stort samfunn. Dette er det det konservative partiet som har lykkast best med i historia, sa Johnson, og vart møtt med stormande jubel.

– Eg seier til alle som tviler at vi kjem til å gi ein ny giv. Vi skal få igjen trua på oss sjølve, og kjempe mot negativitet med betre politi og utdanning.

(©NPK)