Noreg kontakta av Storbritannia om eskorteplanar i Persiabukta

utenriks

Det opplyser statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsministeren vart i går ettermiddag, som ein av fleire europeiske forsvarsministrar, kontakta av den britiske kollegaen sin og orientert om dei fransk-britiske planane for å auke sikkerheita for skipsfarten i Persiabukta, seier ho til NTB.

Britane har varsla at Noreg vil få meir informasjon om planane. Tidlegare har regjeringa fått ein førespurnad frå USA om eit engasjement i Persiabukta for å betre sikkerheita for internasjonal skipsfart.

Korleis Noreg skal svare, er under vurdering.

Den britiske utanriksministeren Jeremy Hunt skisserte måndag planar om ein europeisk-leia eskortetordning for å sikre skipsfarten i området.

Hunt understreka då at Storbritannia ikkje stiller seg bak USAs linje om å legge «maksimalt press» på Iran.