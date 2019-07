IMF justerer ned forventningane til global vekst

utenriks

Under den kvartalsvise oppdateringa tysdag åtvara IMF mot eit «prekært» 2020. Ifølgje prognosen deira vil den globale veksten vere på 3,5 prosent i 2020.

Kva gjeld vekstprognosen for inneverande år, nedjusterte IMF denne ytterlegare. Pengefondet meiner no at veksten i verdsøkonomien vil lande på 3,2 prosent i år. Det er ned 0,1 prosentpoeng frå aprilprognosen, og 0,2 prosentpoeng frå årets første utrekning som vart lagt fram i januar.

IMF held oppe anslaga sine frå juni når det gjeld den økonomiske veksten i USA i inneverande år. Dei ser for seg at den amerikanske økonomien vil vekse med 2,6 prosent i 2019.

I 2020 vil USA likevel kunne vente seg lågare vekst. Anslaget er 1,9 prosent, ned 0,1 prosentpoeng sidan juni-anslaga.

(©NPK)