Boris Johnson ny leiar for Dei konservative og statsminister

Johnson var soleklar favoritt i leiarkampen som starta då May varsla sin avgang for to månader sidan. May kunngjorde at ho ville gå av etter fleire forgjeves forsøk på å få Parlamentet til å vedta utmeldingsavtalen ho hadde forhandla fram med EU.

Johnson har sagt at han vil ta Storbritannia ut av unionen når fristen går ut 31. oktober – enten det finst ein avtale eller ikkje. Han har sagt at han vil reforhandle avtalen May kom fram til, og som Parlamentet har avvist fleire gonger. Men både unionen og fleire medlemsland har gjort det klart at det er uaktuelt å gjere vesentlege endringar.

Den tidlegare utanriksministeren og London-ordføraren var ein av ti kandidatar som melde seg på i kampen om leiarvervet. Etter fleire avstemmingar i parlamentsgruppa, gjekk han og utanriksminister Jeremy Hunt vidare til uravstemming blant medlemmene i partiet.

Etter å ha vunne kampen om leiarvervet, kjem Johnson formelt til å overta som statsminister onsdag.