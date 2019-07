Partiet til Ukrainas president ligg an til absolutt fleirtal i nasjonalforsamlinga

utenriks

Zelenskyjs parti Folkets tenarar gjorde det svært godt i valet på ny nasjonalforsamling søndag. Måndag morgon viste prognosar at partiet ikkje berre blir størst, men at det òg ligg an til å få absolutt fleirtal etter at 44 prosent av stemmene er talde.

Førebelse resultat viser at parti har sikra seg over 42 prosent av stemmene, medan det nest største partiet berre har fått 13 prosent.

Nasjonalforsamlinga har i alt 450 plassar.

Zelenskyj, som har bakgrunn som komikar og skodespelar, sikra seg ein overlegen siger i presidentvalet i april. Noko av det første han gjorde var å kunngjere val på ny nasjonalforsamling.

(©NPK)