Mogleg varmerekord i Paris denne veka

I Paris måndag var temperaturen allereie godt over 30 grader, og tysdag er det venta å bli 41 eller 42 grader. I så fall vil varmerekorden frå 1947, då det var 40,4 grader, bli slått.

Meteorologen François Jobard ved Frankrikes meteorologiske institutt Météo-France seier at rekorden frå 1947 er den einaste gongen det har vorte registrert temperatur over 40 grader i Paris.

Hetebølga kjem mindre enn ein månad etter at Europa vart ramma av ekstrem varme i slutten av juni, då det vart sett temperaturrekord fleire stader på kontinentet.

Varmen vil denne gongen berre vare nokre dagar, seier meteorologane.

Konsekvensar i Europa

Det kan òg bli rekordvarmt i Belgia, Luxembourg og Nederland.

– Det er sannsynleg at desse tre landa vil få temperaturar på eller over 40 grader for første gong, seier Jobard til AFP.

Dei store skogbrannane som har herja i Portugal dei siste dagane, er måndag i ferd med å døy ut. Brannane har trua fleire landsbyar i distrikta Vila de Rei og Macao, som ligg om lag 200 kilometer nordaust for hovudstaden Lisboa. Sløkkemannskapa har likevel åtvara om at sterk vind kan føre til at brannane spreier seg ytterlegare.

Også i Tyskland har det brote ut fleire skogbrannar, og elvar tørkar inn. Tyske bønder fryktar endå eit dårleg år, etter at varmen ramma avlingane hardt i 2018.

Umogleg utan klimaendringar

Forskarar blir stadig meir sikre på at menneskeskapte klimaendringar aukar lengda på hetebølger, og gjer dei meir intense.

Den tre dagar lange varmetoppen i Frankrike mellom 26. og 28. juni var 4 grader varmare enn ein tilsvarande sjeldan hetebølge i juni ville vore i 1900, uttalte World Weather Attribution (WWA) tidlegare denne månaden.

Ein studie frå det sveitsiske teknologiinstituttet har òg sagt at den vekelange hetebølga i Nord-Europa i 2019 ville vore «statistisk umogleg» utan klimaendringar.

