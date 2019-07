Mange fanga i brennande bygning i Mumbai

utenriks

14 brannbilar var måndag på plass ved den ni etasjar høge bygningen, som ligg i Bandra-området i Mumbai.

Indisk fjernsyn viser bilde av menneske som knuser vindauge og som vinkar til brannfolka for å bli evakuert.

Det er førebels ikkje meldt om skadde eller omkomne.

Ei kvinne som er redda ut, seier at 30 til 40 menneske framleis ventar på å bli evakuert. Minst to av etasjane er fulle av røyk.

TV-kanalen NDTV anslår at 100 menneske er fanga på terrassen til bygningen, medan kanalen Times Now melder at 50 menneske enno ikkje har komme seg ut.

(©NPK)