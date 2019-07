Trump: – USA har skote ned iransk drone

utenriks

Ifølgje presidenten skal dronen ha komme for nær skipet.

– Dronen trua sikkerheita til skipet og besetninga på skipet, seier Trump. Han beskriv handlinga som defensiv, sidan Iran skal ha fått fleire beskjedar om å trekke seg tilbake.

– USA reserverer seg retten til å forsvare eige personell, anlegga og interessene våre. Vi oppmodar alle land til å fordømme Irans forsøk på å forstyrre navigasjonsfridommen og global handel, seier Trump.

Iran skaut for kort tid sidan ned ein amerikansk drone. I samband med dette skal den amerikanske presidenten ha vore berre minutt unna å setje i gang eit rakettangrep mot Iran, som svar på nedskytinga.

Iransk tilbod

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif sa torsdag at Iran er villige til å gi det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) betre tilgang til inspeksjon av atomlager og til annan informasjon.

Zarif seier at Iran i praksis allereie gir tilgangen, men at avtalen enno ikkje formelt har vorte ratifisert av nasjonalforsamlinga. Etter planen skal det skje i 2023, men Zarif seier det no kan flyttast framover, om USA tilbyr seg å lette sanksjonane.

Ein høgtståande amerikansk regjeringstenestemann svarer at Trump fleire gonger har sagt at han er villig til å snakke med det iranske leiarskapet. Han legg til at om Iran vil vere «seriøse», bør dei umiddelbart stoppe med anrikinga av uran, og forhandle fram ein avtale som inneber ein permanent slutt på atomambisjonane i landet.

Zarif i New York

Zarif kom New York søndag for å delta på ein FN-konferanse om berekraftig utvikling. Før eit møte med FN-generalsekretær António Guterres sa han at iranarane ikkje har «informasjon om at vi har mista ein drone».

Amerikanske styresmakter har innført nye restriksjonar for iranske diplomatar som inneber at Zarif ikkje kan gå lenger enn seks kvartal frå kontoret til Irans FN-delegasjon.

Den auka spenninga mellom dei to landa har auka bekymringa for at Iran og USA kan gå til krig mot kvarandre. USA har utplassert militære ressursar, slik som skipa USS Boxer, i regionen.

