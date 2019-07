Spanske styresmakter: 200 migrantar prøvde å klatre over grensegjerde

utenriks

Styresmaktene i Melilla opplyser at rundt 50 migrantar lykkast i å ta seg over grensegjerdet, medan 150 vart stansa av spanske og marokkanske grensevakter.

Éin migrant brekte eit bein, og seks spanske politibetjentar vart skadde, ifølgje styresmaktene.

Migrantane som tok seg inn i den spanske enklaven, vart tatt til eit mottakssenter, der dei kan be om asyl medan styresmaktene byrjar prosessen med å sende dei tilbake til opphavslandet.

I mai klarte 52 migrantar å ta seg over grensegjerdet. Spanias innanriksdepartement har fastslått at 2.397 migrantar har komme seg inn i Melilla mellom 1. januar og 15. juli. I same periode i fjor var talet 2.554.

Hittil i år har 14.667 personar komne til Spania på uautorisert vis. Det er ein nedgang frå 19.997 på same tid i fjor.

