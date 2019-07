Seks drepne av bombe ved Kabul-universitet

utenriks

Ein talsmann for det afghanske helsedepartementet, Wahidullah Mayar, tvitrar at offera er sende til sjukehus. Tilstanden til dei såra er ikkje kjent.

Ein student ved universitetet fortel at eksplosjonen fann stad medan studentar venta ved inngangen før dei skulle ta eksamen.

Ein talsmann for innanriksdepartementet opplyser at eksplosjonen truleg vart forårsaka av ei bombe som var skjult under ein bil.

Kabuls politisjef Ferdous Faramarz vil ikkje sjå bort frå at ein sjølvmordsbombar utløyste bomba og opplyser at politiet har uskadeleggjort ytterlegare ei sprengladning på staden.

Det er ikkje kjent kven som står bak terroraksjonen fredag, men den ytterleggåande islamistgruppa IS har det siste året gjennomført ei rekke angrep mot sivile mål i Kabul.

Taliban har òg gjennomført ei rekke angrep, men desse blir først og fremst retta mot militære mål.

(©NPK)