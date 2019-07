utenriks

Sjukehusdirektør Zinaw Serniso opplyser at tre menn og ei kvinne vart drepne. Demonstrasjonane skjer etter at styresmaktene i landet nyleg avviste å opprette ein region for Sidama-folket.

Torsdag kravde demonstrantane delvis lausriving frå sentralstyresmaktene gjennom skiping av ein regionalstat. Det finst ni etniske regionale statar i landet, som sjølvstendig styrer over tryggingsstyrkar og inntekter. Utover det er dei underlagde sentralstyresmaktene.

