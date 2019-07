Trump langa på nytt ut mot kongresskvinner

utenriks

Trump skapte oppstyr då han søndag skreiv på Twitter at dei fire demokratane bør reise tilbake til «dei øydelagde og kriminalitetsinfiserte stadene dei kom frå».

Representanthuset i Kongressen vedtok tysdag kveld ein resolusjon som fordømmer utspelet til presidenten, men Trump har sidan følgt opp dei verbale angrepa i fleire omgangar.

Under eit valkamparrangement i Greenville i North Carolina sa Trump at han har eit forslag til dei «hatefulle ekstremistane som ønsker å rive landet vårt ned», med tilvising til dei fire kvinnene.

– La dei dra, la dei dra, la dei dra, heldt han fram.

Han refererte til dei fire nykommarane i Representanthuset, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Spesielt Omar vart gjenstand for krass kritikk frå presidenten. Han kom med ei lang rekke utspel mot kongresskvinna, og påstod feilaktig at ho har gitt uttrykk for stoltheit over al-Qaida.

Fråsegna vart møtt med taktfaste «send henne heim»-tilrop frå publikum.

Elles i talen vart dei etablerte media og spesialetterforskar Robert Muellers etterforsking av sambandet mellom Trump-kampanjen og Russland endå ein gong kritisert.

I tillegg snakka han igjen om ulovleg innvandring, som ser ut til å bli ein sentral del av attvalsstrategien.

