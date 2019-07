Statlege medium: Iran har arrestert utanlandsk oljeskip

utenriks

Ifølgje statlege medium smugla tankaren olje frå iranske smuglarar til utanlandske kundar. Det vart stansa ved den iranske øya Larak i Hormuzsundet.

Det er ikkje kjent kva for eit skip det er snakk om eller kva for eit land skipet eller mannskapet på tolv kjem frå.

Ein Panama-registrert oljetankar med base i Emirata er forsvunnen i Hormuzsundet. Skipet har ikkje gitt livsteikn frå seg på over fire dagar. Seint laurdag var det på veg mot iransk farvatn.

Det er aukande uro i regionen over kva som kan ha skjedd. Dei siste signala tyder på at tankaren Riah hadde ein kurs som peika mot Iran, men om skipet er tvinga dit, eller utsett for noka form for sabotasjeaksjon, er førebels spekulasjonar.

Det har den siste tida vore fleire angrep mot tankarar, som blir sett i samband med den spente situasjonen mellom Iran og USA.

