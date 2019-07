Rumenar utnemnt til ny visegeneralsekretær i Nato

utenriks

Rumenaren blir den første frå den tidlegare Sovjet-dominerte austblokka som får ei så høg stilling i Nato. Den tidlegare ministeren vil ta over etter amerikanske Rose Goettemoeller i oktober.

– Eg er glad for å kunne fortelje at Mircea Geoana blir Natos neste generalsekretær. Han er ein sterk forkjempar for det transatlantiske sambandet og vil ta med seg lang erfaring som minister og diplomat til denne stillinga, seier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

61 år gamle Geoana var utanriksminister i Romania på byrjinga av 2000-talet og stilte som presidentkandidat i landet i 2009, men tapte med knapp margin.

I ei Twitter-melding skriv rumenaren at han føler seg «verkeleg æra over å vere den første rumenaren utnemnt til dette nøkkelvervet».

