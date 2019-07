Påsett brann i animasjonsstudio i Japan

utenriks

Den mistenkte brannstiftaren skal vere arrestert og er tatt med til sjukehus for behandling, ifølgje den lokale tv-kanalen NHK.

Tilstanden til ti av dei skadde er alvorleg, ifølgje ein talsperson for brannvesenet.

Brannmannskap jobbar med å hente ut ei rekke personar som er innesperra i bygget, mellom dei personar som ikkje sjølv klarer å komme seg ut, ifølgje ein annan talsperson.

– Vi kan per no ikkje seie noko om tilstanden deira, sa han. Det brenn framleis, fleire timar etter at brannen starta.

Det var om lag 70 personar i bygget då brannen braut ut, ifølgje brannvesenet. Dei fleste av dei klarte å springe ut i tide.

Brannmannskap vart varsla torsdag morgon lokal tid. Ifølgje politiet brasa ein mann inn og tømte ut ei væske som han så sette fyr på.

Det lokale politiet etterforskar hendinga.

Mannen skal ha sagt «de døyr», før han tende på væska. Motivet bak eldspåsetjinga er ikkje kjent.

Ein mann som arbeidde i nærleiken seier til NHK at han høyrde ein eksplosjon før han såg flammar i bygget.

Videobilde frå staden viser brannmannskap som arbeider med å sløkke flammar. Bygget, som husar animasjonsfirmaet Kyoto Animation, er på tre etasjar, og det er flammar i fleire av etasjane.

Animasjonsstudioet har produsert tv-seriar i anime-sjangeren, mellom dei K-OM! og Haruhi Suzumiyas melankoli.

