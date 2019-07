Marokkansk advokat trur det kan gå over eitt år før endeleg dom mot drapstiltalte

utenriks

– Dette er ei alvorleg sak som garantert går vidare i rettssystemet, seier Azeddine Kabbaj til NTB.

Han vart nyleg engasjert som den marokkanske bistandsadvokaten til foreldra til Maren Ueland, som saman med den danske studievenninna Louisa Vesterager Jespersen vart drepen i nærleiken av Imlil i Atlasfjella i desember i fjor.

I alt 24 menn har den siste tida stått tiltalt i rettssaka etter drapa. Dei tre som er tiltalt for å ha deltatt i sjølve drapshandlinga risikerer dødsstraff.

Ventar dom torsdag kveld

Dommen i saka var venta førre veke, men vart utsett for at alle dei tiltalte skal få moglegheit til å seie nokre siste ord. Det skjer torsdag denne veka. Kabbaj vil vere til stades i Salé når retten blir sett klokka 12, norsk tid. Det har vore uklart om dommen òg vil falle torsdag, men ifølgje Kabbaj er det god moglegheit for det.

– Rettssaka vil truleg vare i éin til to timar. Deretter vil dommarane trekke seg tilbake og diskutere skuldspørsmål og straff. Avgjerda blir truleg offentleggjort seint same kveld, seier advokaten.

Etter dette har dei tiltalte ein ankefrist på ti dagar. Kabbaj er sikker på at dommane både vil bli bringa inn for ankedomstolen og seinare til den høgaste rettsinstansen i Rabat, kalla kassasjonsdomstolen.

Ei ankesak vil ifølgje advokaten truleg komme opp i oktober eller november. Viss saka går heilt til topps i rettssystemet, vil det gå minimum sju-åtte månader og kanskje over eitt år før det kjem ei endeleg avgjerd.

Oppreisning til marokkanske fengsel Sjølv om påtalemakta har bedt om dødsstraff, har ikkje Marokko gjennomført avrettingar sidan 1993. – Dei sit der på ubestemt tid. Viss dei tiltalte i denne saka blir dømde til døden og ikkje blir avretta, vil dei uansett ikkje bli sloppe ut, seier den marokkanske bistandsadvokaten. Ueland-familien har vedtatt å krevje oppreisning for å forhindre at ei liknande terrorhandling skjer igjen. Dersom retten finn at det er grunnlag for oppreisning, vil pengane gå til stiftinga som dei etterlatne skal opprette i Maren Uelands namn, skriv Stavanger Aftenblad. Stiftinga vil konsentrere seg om førebygging av terror i marokkanske fengsel og arbeid med utdanning i Marokko, ifølgje bistandsadvokaten til familien, Ragnar Falck Paulsen. Azeddine Kabbaj seier til NTB at han i retten torsdag vil legge fram eit krav om erstatning på vegner av familien, men at det førebels ikkje er bestemt kor mykje dei vil be om. Krev 9 millionar Det er frå tidlegare kjent at Louisa Vesterager Jespersens familie krev ei erstatning på 10 millionar marokkanske dirham, nærare 9 millionar norske kroner. Bistandsadvokat Kabbaj meiner at familien Jespersens krav er urealistisk høgt. – Det er veldig overdrive. Eit realistisk anslag vil vere halvparten, eller kanskje litt mindre, men det finst ingen klare reglar. Det er opp til dommaren å avgjere, seier han.

