Kambodsja returnerer søppel til USA og Canada

Kambodsja er det siste av fleire asiatiske land som har gjort det same. Styresmaktene i landet gjer det no klart at 1.600 tonn med avfall vil bli sendt tilbake til opphavslanda, melder CNN.

Statssekretær Neth Pheaktra i miljøverndepartementet i Phnom Penh opplyste tidlegare i veka at 83 konteinarar vart funne på det enorme hamneområdet i Sihanoukville. Dei var merkte «gjenvinnbart materiale» og viste seg i hovudsak å vere stappfulle av plast.

Granskar

No undersøker tollstyresmaktene korleis det kan ha seg at konteinarane enda opp i Kambodsja, og kva for selskap det er som står bak verksemda.

– Kambodsja er ikkje ein søppeldunk for land som vil bli kvitt plast og elektronisk avfall. Vi vil absolutt ikkje vere mottakar eller gjenvinne dette materialet, sa Pheaktra.

I fjor stansa Kina all tilsvarande import. Avgjerda skapte stor uro i den internasjonale søppelbransjen, der ei rekke mellomledd opererer mellom forbrukarar i eitt land og gjenvinnarar i heilt andre land. Nye mottakarar vart funne, som Malaysia og Filippinane.

Enormt omfang

Den internasjonale søppelhandelen er enorm og består av tusenvis av fabrikkar som utan lisens opererer i heile Asia. Tidlegare i år avdekte styresmaktene i Malaysia 148 ulovlege fabrikkar som forureinar lokalsamfunn med giftige utslepp både i luft og vatn. Over 450 tonn vart returnerte til Storbritannia, Canada, USA, Japan og Nederland.

Tidlegare i år kom det til ein større diplomatisk utblåsing mellom Filippinane og Canada over søppeleksport. President Rodrigo Duterte gjekk i taket og kalla heim ambassadøren sin i Ottawa. Canada måtte til slutt gå med på å ta tilbake 2.450 tonn med søppel.

Regjeringar i 187 land prøver å regulere handelen med plastavfall gjennom Bern-konvensjonen, men smotthola er mange og profitten stor i bransjen.

