Italiensk politi slår til mot mafia på Sicilia

Dei arresterte styrte Palermo-distriktet Passo di Rogano og hadde samband med den notorisk kriminelle Gambino-familien i New York. Dei dreiv med tradisjonell mafiaverksemd som pengeutpressing, svindel av ulike slag, spel og veddemål, men blanda seg òg inn i lokalt næringsliv og arbeidskonfliktar.

To av dei mest profilerte mafiamedlemmene som vart arresterte, er Tommaso og Francesco Inzerillo. Dei er medlemmer av ein kjend Cosa Nostra-familie som rømte til USA på 1980-talet etter å ha tapt ein intern strid mot Toto Riina som slakta motstandarar for fote for å bli Cosa Nostras leiar på Sicilia.

– Taparane kom tilbake og prøvde å ta makta tilbake. Det klarte dei ikkje, sa Palermos politisjef Renato Cortese då han la fram nyheita om massearrestasjonen.

Inzerillo-brørne kom tilbake til Sicilia tidleg på 2000-talet. Dei tok opp att dei gamle aktivitetane sine etter å ha slutta fred med tidlegare rivalar. Riina vart arrestert allereie i 1993 og døydde i fengsel i 2007.

Samtidig med arrestasjonane i Palermo arresterte det amerikanske politiet FBI Thomas Gambino i New York og søkte gjennom huset hans på Staten Island. To andre antatte gangsterar fekk òg bustadene sine saumfare.

Ulike greiner av dei to familiane har samarbeidd heilt sidan 1970-talet, gullalderen for smuling av heroin til USA.

Under aksjonen mot Cosa Nostra beslagla politiet verdiar for 3 millionar euro. Dei hanka òg inn borgarmeisteren i ein liten by utanfor Palermo under mistanke om at han var mafiaens løpegut.

