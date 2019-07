G7-land samde om plan for digitalskatt

utenriks

Frankrike, som er vert for todagarsmøtet for finansministrane i G7-landa, vedtok førre veke å innføre ein skatt for internettselskap. Også Storbritannia har støtta ein digitalskatt, og under G7-møtet i Chantilly vart det gjort eit forsøk på å komme til semje landa imellom.

USA har på si side hatt motførestillingar mot digitalskatt, og finansministeren i landet Steven Mnuchin seier mykje arbeid står att.

Det var større semje blant G7-landa om nye digitale valutaar, mellom anna Facebooks libra, som selskapet planlegg å lansere i 2020. I ei fråsegn åtvarar G7 mot at ein uprøvd valuta kan destabilisere det internasjonale monetære systemet.

Eit anna viktig punkt på agendaen under G7s finansministermøte var å finne ein erstattar for den avtroppande sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde. Lagarde er nominert til å bli øvste leiar for Den europeiske sentralbanken.

(©NPK)