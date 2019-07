Amerikansk IT-firma får milliardbot av EU

utenriks

Det opplyser EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager torsdag.

– Qualcomm selde produkt billegare til nøkkelkundar enn det dei kosta å produsere. Hensikta var å eliminere konkurrenten Icera på marknaden, seier Vestager.

Dette skal ha skjedd mellom 2009 og 2011.

Mikrochipen gir smarttelefonar og nettbrett tilgang til internett via 3G-nettverket. Denne marknaden er for viktig til at eit slikt misbruk kan tolererast, seier Vestager.

Summen på 242 millionar euro, eller rundt 2,33 milliardar norske kroner, svarer til 1,27 prosent av Qualcomms omsetning i 2018, ifølgje Vestager.

Qualcomm nektar for skuldingane og vil anke saka til ein EU-domstol, opplyser selskapet.

Dette er den andre bota EU skriv ut til selskapet. I 2018 måtte Qualcomm betale 997 millionar euro for å ha bestukke Apple i eit forsøk på å fjerne konkurranse i marknaden.

(©NPK)