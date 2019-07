Vaksinasjon mot meslingar kan bli lovpålagt i Tyskland

utenriks

Lovforslaget, som krev at foreldre kan bevise at dei har vaksinert barna sine før dei byrjar i barnehage, blir no tatt vidare til den tyske nasjonalforsamlinga.

Tilsette i barnehagar og skule, i tillegg til medisinsk personell og tilsette på flyktningsenter, må òg vaksinerast.

– Vi vil verne så mange barn som mogleg frå ein meslinginfeksjon, seier den tyske helseministeren Jens Spahn.

I fjor vart 543 tilfelle registrerte i Tyskland, og så langt i 2019 er meir enn 400 tilfelle rapporterte.

Lovforslaget kjem etter at meslingtilfella verda over har auka. FN åtvara i april mot global blomstring av meslingar. Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) var auken i fjor på 300 prosent på verdsbasis.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som i verste fall kan føre til døden. Sjukdommen var inntil nyleg nærast utrydda i vestlege land, takka vere god vaksinedekning. Men dei siste åra har talet på utbrot byrja å auke, samtidig som stadig fleire har vorte skeptiske til vaksinasjon.

(©NPK)