Russland stenger døra for opposisjonskandidatar

Utestengingane er grunngitte med at kandidatane har fått underskriftene ugyldiggjort. Blant dei som ikkje får stille til val, er den kjende Putin-kritikaren Aleksej Navalnyj, Lyubov Sobol og Dmitrij Gudkov, tidlegare medlemmer i nasjonalforsamlinga.

Dei avviste kandidatane meiner tenestemenn har nekta å sjå på bevis og at underskriftene har vorte avviste på ein ugyldig måte.

– De spyttar i ansiktet på veljarane. De gir ikkje folk noko anna val enn å demonstrere, sa Sobol til valkomiteen etter at dei hadde nekta henne å stille.

Ho skal sveltestreike i helga for å markere kravet om at gjennomgåinga av underskrifter skal vere gjennomsiktig. Opposisjonen hevdar òg at mange kandidatar som er lojale til Moskvas Putin-tro ordførar Sergej Sobjanin, har fått registrere seg utan at kandidatura har vorte gjennomgått.

Putins talsperson Dimitrij Peskov har avvist skuldingane om at prosessen har gått ulovleg for seg.

Fleire hundre menneske protesterte i Moskva søndag mot at fleire opposisjonskandidatar ikkje får stille til val.

