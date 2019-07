Iran hjelper sakna tankskip

utenriks

Skipet Riah som har base i Emirata, hadde ikkje gitt livsteikn frå seg på to dagar. Sist det lét høyre frå seg seint laurdag kveld, var det på veg mot iransk område i Hormuzsundet.

Ein talsmann for det iranske utanriksdepartementet, Abbas Mousavi, opplyste tysdag kveld at tankskipet skulle reparerast i iransk farvatn.

Han sa at ein slepebåt kom fram til skipet og taua det inn i iransk farvatn etter at det sende ut eit nødsignal.

Tankskipet er ein mindre type på snautt 60 meters lengde. Denne typen skip blir ofte brukt på ruta frå Dubai og Sharjah på vestkysten av Dei sameinte arabiske emirata gjennom Hormuz til Fujairah på vestkysten av Emirata.

Dei siste tre månadene har ikkje Riah nokon gong slått av peilesignala, men klokka 23 laurdag kveld sluttar alle spor.

Skipet sende ikkje ut noko nødsignal før signala vart slått av, opplyser ein ikkje namngitt tenestemann frå Emirata.

At det ikkje gav lyd frå seg, førte til aukande uro. Spenninga i området har auka etter at USA skjerpte sanksjonane mot Iran, og det har vore fleire angrep mot tankskip i Hormuzsundet dei siste månadene som Iran har fått skulda for.

