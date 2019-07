Dansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame

utenriks

I tillegg får Ai tilkjent erstatning for ikkje-økonomisk skade på 250.000 danske kroner. Det avgjorde retten i Glostrup i Danmark onsdag. I norske kroner svarer heile beløpet til rundt 2,2 millionar kroner.

I samband med ein reklamekampanje i 2017 tok Volkswagen-importøren Skandinavisk Motor Co. (SMC) bilde av ein ny Polo framfor ein av Weiweis kunstinstallasjonar på fasaden til Charlottenborg kunsthall i København.

Den kinesiske kunstnaren og demokratiaktivisten gjekk til søksmål mot selskapet fordi han meiner dei braut marknadsføringslova og opphavsretten med kampanjen.

Retten gav kunstnaren medhald. Bruken av kunstverket i reklamen «medførte en viss risiko for utvanning av Ai Weiweis merkevare» og at det hadde karakter av å «snylte på kunstnernes gode navn og rykte», heiter det i dommen.

Kunstverket «Solieil Levant», som vart brukt i bakgrunnen i reklamen, var ein barrikade av 3.500 oransje flytevestar brukt av flyktningar som kom i land på Lesvos i Hellas i samband med flyktning- og migrantkrisa i 2015 og 2016.

SMC har erkjent at dei braut opphavsretten i reklamekampanjen, men har nekta for at dei har brote marknadsføringslova. Bilforhandlaren har forklart at den tilsette som tok bildet, ikkje visste at det var eit kunstverk.

(©NPK)