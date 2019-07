13 døde under samanrast bygning i Mumbai

utenriks

Det er funne ytterlegare seks døde i ruinane av bygningen, opplyser politiet onsdag. Dermed er talet på døde oppjustert til 13.

Den nedslitne bygningen i den folkerike bydelen Dongri i Mumbai på den indiske vestkysten kollapsa tysdag i kraftig regnvêr. Folk i nabolaget trur at så mange som 40 personar kan ligge gravlagt i ruinane, medan politiet opererer med langt lågare tal.

– 13 menneske er så langt stadfeste døde og 10 skadde har vorte redda ut av ruinane, seier politimeisteren i området, Sandeep Bagdikar.

Redningsarbeidet er svært vanskeleg, sidan dei tronge gatene ikkje tillèt brukt av større maskiner for å fjerne steinmassane. Indisk fjernsyn viser lange kjeder av menneske som sender mursteinar frå hand til hand for å komme til dei som ligg under bygningsmassane.

Bygningar og murvegger rasar jamleg saman i India under monsunsesongen. Tidlegare denne månaden døydde 29 personar då ein vegg knelte, også det i Mumbai.

Nærare 500 hus i Mumbai har vorte klassifisert som farlege og ueigna som bustader.

