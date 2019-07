Dyr vin og for mykje hummar tvingar fransk miljøvernminister til å gå

utenriks

Måltida skjedde medan dei Rugy var leiar for den franske nasjonalforsamlinga frå juni 2017 til september 2018. Skandalen er både at mat og vin var langt over satsane til staten, men òg at det visstnok var personlege venner som var inviterte.

Det var nettstaden Mediapart som førre veke bringa bilde av det som vart framstilt som frodige måltid med hummar og vinar som kosta mellom 100 og 550 euro (legg på ein null og få norske kroner).

No går de Rugy til motangrep og melder Mediapart for ærekrenking. Han meiner oppslaget bygger på stolne bilde, sladder, halvsanningar og baksnakking. Men han får altså ikkje gjort jobben som miljøvernminister.

– Arbeidet med å forsvare meg tar så mykje tid at eg ikkje roleg og effektivt kan utføre oppdraget som presidenten har gitt meg, seier de Rugy.

Tysdag heiter det frå ei kjelde ved statsminister Edouard Philippes kontor at de Rugys selskapsvanar og arbeid på hans embetsleilegheit vil bli granska ned til siste euro. Ved tvil, skal kvart og eit overforbruk betalast tilbake.

Avgangen er utvilsamt pinleg for president Emmanuel Macron, sidan det er andre gong ein miljøvernminister frå Dei Grøne forlèt regjeringa.

