Aukande uro over oljetankar som er forsvunne i Hormuzsundet

utenriks

Det er aukande uro i regionen over kva som kan ha skjedd. Dei siste signala tyder på at tankaren Riah hadde ein kurs som peika mot Iran, men om skipet er tvinga dit, eller utsett for noka form for sabotasjeaksjon, er førebels spekulasjonar.

Det har den siste tida vore fleire anslag mot tankarar, ei gjenspegling av den spente situasjonen som herskar mellom Iran og USA.

Oljetankaren er ein mindre type på snautt 60 meters lengde. Han er ofte brukt på ruta frå Dubai og Sharjah på vestkysten av Dei sameinte arabiske emirata gjennom Hormuz til Fujairah på vestkysten av Emirata.

Dei siste tre månadene har ikkje Riah nokon gong slått av peilesignala, men klokka 23 laurdag kveld sluttar alle spor. Iranske styresmakter har ikkje sagt noko om skipet, det har heller ikkje Emirata.

