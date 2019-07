Alligator tatt til fange i Chicago

utenriks

Rovdyret i Humboldt Park vart fanga på humant vis tysdag morgon og er ved god helse, opplyser talsmann for politiet, Anthony Guglielmi.

Reptilen, som har fått kallenamnet Chance the Snappar, vart først observert i innsjøen til parken førre veke, og bilde av alligatoren dukka straks opp på nettet. Politiet veit ikkje korleis dyret, som er minst 1,2 meter langt, hamna på rømmen i Chicago nordaust i landet.

Søndag kom eksperten Frank Robb frå Florida. Etter rådet hans vart delar av parken stengt for folk flest dagen etter, for å redusere støy og oppstuss som kunne bidratt til at alligatoren heldt seg i skjul.

Detaljar om alligatoren og korleis han vart fanga, vil bli offentleggjort seinare, lovar Guglielmi.

Alligatorar er utbreidde i søraustlege delar i USA.

