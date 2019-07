Tyrkia markerer treårsdagen for kuppforsøk

utenriks

Erdogan opna minnemarkeringa under eit besøk i moskeen til presidentpalasset og skulle deretter delta på ei rekke tilstellingar i Ankara og Istanbul, mellom anna opning av eit eige museum vigt kuppforsøket.

Rundt 250 menneske vart drepne og 2.200 vart såra då ein fraksjon i det tyrkiske forsvaret natt til 15. juli 2016 angreip nasjonalforsamlinga og fleire andre bygningar i Ankara.

Kuppforsøket vart raskt slått ned på, og styresmaktene har sidan kasta rundt 50.000 menneske i fengsel og har sparka eller permittert over 150.000 offentleg tilsette, skulda for å ha deltatt i kuppet eller for å sympatisere med dei som gjorde kuppet.

Erdogan skuldar den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, for å vere hjernen bak kuppforsøket og krev han utlevert frå USA.

Gülen nektar for å ha hatt noko med kuppforsøket å gjere, og Erdogan blir skulda av omverda for å ha utnytta det til å kvitte seg med politiske fiendar.

Tyrkias forhold til vestlege land er kraftig forverra etter kuppforsøket, medan Erdogans forhold til Russland har vorte tettare.

