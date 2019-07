May kritiserer Trump for uakseptabel språkbruk

utenriks

I ei Twitter-melding søndag bad Trump dei fire demokratane om å dra tilbake til «dei øydelagde og kriminalitetsinfiserte» landa dei kjem frå.

Trump namngav ikkje kvinnene, men refererte openbert til Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Alle dei fire kvinnene er amerikanske statsborgarar, og berre Omar er fødd utanfor USA, nærare bestemt i Somalia.

Blant dei som reagerer sterkt på Trumps utfall, er Storbritannias statsminister Theresa May.

– Synet hennar er at ordbruken retta mot desse kvinnene var totalt uakseptabel, seier ein talsmann for May.

