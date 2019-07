Irans president klar for samtalar med USA

utenriks

På nettsida til Rouhani heiter det at Iran er klar til å samtalar så snart USA sluttar med mobbinga si og sanksjonane.

Samtidig blir det meldt at Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif søndag kom til New York for å delta på ein FN-konferanse.

Ingen møte med amerikanske motpartar er planlagt, men det er rykte i Teheran om at Zarif skal legge grunnlaget for eit mogleg møte med amerikanske tenestemenn under FNs hovudforsamling i september.

Spenninga mellom dei to land har auka kraftig etter at USA i fjor trekte seg frå atomavtalen frå 2015. USA har sidan gjeninnført svært strenge sanksjonar mot Iran, inkludert mot oljeeksporten i landet.

Iran har nyleg byrja å auke grada av anriking av uran over det atomavtalen fastsette, men seier at dette kjapt kan reverserast dersom dei andre landa i atomavtalen kan bidra til at USAs sanksjonar blir omgått.

Søndag bad Frankrike, Tyskland og Storbritannia om ny dialog for å redde atomavtalen og ein slutt på den aukande spenninga i regionen.

