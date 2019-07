Første tilfelle av ebola i storbyen Goma

utenriks

Helsedepartementet seier at det var ein mann som kom til byen på ein buss tidlegare søndag frå Butembo, ein av dei hardast ramma byane. Alle dei andre passasjerane på bussen er funne og tatt hand om.

– Fordi pasienten vart identifisert og sett i karantene så raskt, og alle dei andre passasjerane er identifiserte, er det liten risiko for at sjukdommen spreier seg i Goma, seier helsedepartementet i ei pressemelding.

Det stadfesta tilfellet gjeld ein pastor som vart sjuk førre tysdag. Han reiste så frå Butembo på ein buss og kom søndag til eit helsesenter i Goma med symptom på ebola.

Utbrotet i det nordaustlege Kongo har hittil kosta 1.600 menneske livet. Helseekspertar har lenge frykta at viruset skulle spreie seg til Goma, som ligg ved grensa til Rwanda.

Sjukdommen har fått spreie seg delvis på grunn av krigsliknande tilstandar mange stader og valdelege angrep på helsearbeidarar, blant anna frå folk som ikkje ønsker at dei sjuke slektningane deira skal isolerast, eller at dei døde skal gravleggast på ein slik måte at viruset ikkje blir spreidd.

(©NPK)