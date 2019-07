EUs utanriksministrar vil ikkje seie at Iran har brote atomavtalen

utenriks

– Avvika er ikkje store nok til å meine at Iran definitivt har brote avtalen, sa Spanias utanriksminister Josep Borrell etter EUs utanriksministermøte måndag.

Heller ikkje EUs utanrikssjef Federica Mogherini vil seie at atomavtalen er død.

– Han er ikkje ved god helse, men han er framleis i live, seier ho.

Mogherini sa at ho håper Iran vil gå tilbake til å opptre i fullt samsvar med atomavtalen frå 2015.

Diskusjonane om Iran skjer etter at landet for ei dryg veke sidan stadfesta at dei har gått over det maksimale anrikingsnivået for uran som det vart semje om i atomavtalen. Det kjem etter at dei tidlegare denne månaden òg stadfesta at dei har meir uran på lager enn kva atomavtalen tillèt.

Spenninga har auka sidan Iran i mai kunngjorde at dei trekker seg frå delar av avtalen, som vart forhandla fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015. President Donald Trump kunngjorde i fjor at USA trekker seg frå atomavtalen, og landet har innført strenge sanksjonar mot Iran i etterkant.

Iran har på si side kravd at EU kjem med tiltak for å vege opp for sanksjonane frå USA, men EU meiner at dei har få direkte tiltak som kan betre situasjonen for Iran.

Iran er førebels eit godt stykke unna å ha høgt nok opprikt uran til å kunne lage atomvåpen, men tidlegare måndag åtvara landet om det kan trappe opp atomprogrammet sitt til det omfanget det hadde før atomavtalen i 2015.

