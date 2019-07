Domstol i Guatemala stansar migrantavtale med USA

utenriks

Avtalen ville ha kategorisert Guatemala som «trygt» og pålagt landet å tilby asyl til alle migrantar på veg nordover.

Mange flyktningar og migrantar frå land som El Salvador og Honduras, passerer gjennom Guatemala på sin veg mot USA, og landet har vore under sterkt press frå Washington for å stanse dette.

President Jimmy Morales skulle etter planen ha møtt USAs president Donald Trump i Washington måndag for å diskutere spørsmål knytt til immigrasjon og sikkerheit, men dette besøket vart avlyst i siste liten.

Ifølgje regjeringa i Guatemala er møtet utsett som følgje av «spekulasjonar» om underteikning av ein mogleg avtale.

Guatemalas grunnlovsdomstol slår no fast at landet inntil vidare ikkje kan kategoriserast som «eit trygt tredjeland», og at ein avtale som bygger på denne premissen derfor først kan underteiknast om han er godkjent av nasjonalforsamlinga.

Morales er under sterkt press frå USA for å underteikne ein slik avtale, men han er òg under sterkt heimleg press for ikkje å gjere det.

Guatemala held presidentval 11. august og to av kandidatane har markert motstand frå ein slik migrant-avtale med USA.

