Stor brann nær kraftverk utanfor Moskva

Brannen nær kraftverket i Mytishchi distriktet nord for Moskva braut ut rundt klokka 11 torsdag. Brannen vart sløkt tidleg på ettermiddagen, men flammar hadde spreidd seg vidare til ein tom bygning, opplyste det russiske beredskapsdepartementet.

Ein tenestemann for energidepartementet seier at brannen braut ut som følgje av ei gassulykke, etter at det først vart sagt at den starta i ein oljebehaldar.

Røyken og flammane frå brannen var godt synleg frå hovudstaden, og ifølgje styresmaktene brann det over eit område på 200 kvadratmeter. Ei sky av røyk steig 50 meter over bakken, ifølgje lokale medium.

Både helikopter og brannmannskap vart sett inn for å få kontroll på brannen.

Kraftstasjonen forsyner delar av Moskva med straum, men straumforsyninga var urørt, opplyser elektrisitetsselskapet Mosenergo.

