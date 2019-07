Frankrike skattlegg IT-gigantar

utenriks

Den nye lova inneber at det blir innført ein skatt på 3 prosent på digital annonsering, sal av personlege data og anna inntekt for kvart teknologiselskap som har meir enn vel 7 milliardar kroner i globale inntekter kvart år.

Lovforslaget som vart fremma i mars, vart torsdag vedtatt av dei folkevalde som dermed trassa sterke protestar frå USA.

Amerikanske styresmakter har åtvara om at ein skatt på digitale tenester vil ha ein negativ verknad på store amerikanske teknologiselskap.

Bakgrunnen for lova er aukande irritasjon over at nokon av dei rikaste selskapa i verda baserer seg i skatteparadis og berre betaler symbolsk skatt der dei driv forretningane sine.

(©NPK)