13 drepne av bilbombe i Syria

Bomba gjekk av nær eit kontrollpunkt operert av tyrkisk-støtta opprørarar ved byen Afrin.

– Bomba eksploderte like ved inngangen til byen der køyretøy samla seg for å bli sjekka, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ingen har så langt tatt på seg skulda for angrepet.

Våren 2018 erobra tyrkiske soldatar og allierte syriske opprørarar byen Afrin frå kurdarane. Fleire bombeangrep har sidan prega byen.

I januar vart tre menneske drepne av ei bombe plassert på ein buss. I desember døydde ni menneske då ei bilbombe eksploderte.

Også i Idlib-provinsen nordvest i Syria, i utkanten av ein opprørskontrollert bastion, har 71 menneske vorte drepne i kampar mellom regjeringssoldatar og opprørssoldatar. Samanstøytar har òg føregått i den nordlege delen av Hama.

Idlib og delar av Hama, Aleppo og Latakia skulle ha vore verna av ei buffersone etter at Russland og Tyrkia forhandla fram ein avtale i september. Men sidan april har regionen vorte ramma av intensiverte bombeangrep frå regimestyrkane og Russland.

Borgarkrigen i Syria har kosta rundt 370.000 menneske livet og sendt millionar på flukt.

