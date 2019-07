Tidlegare britisk statsminister truar Boris Johnson med rettssak

utenriks

Trusselen frå den tidlegare statsministeren og leiaren for det konservative partiet kjem etter at Boris Johnson under ein debatt tysdag ikkje ville sjå bort frå å gå utanom Parlamentet for å hindre at dei stoppar ein brexit utan avtale 31. oktober.

Major sa til BBC onsdag at ei slik løysing vil vere «fullstendig uakseptabel», og at han om nødvendig vil gå til retten for å få stoppa det.

– Ein kan ikkje, og bør ikkje, gå utanom Parlamentet på denne måten, sa Major.

Den andre leiarkandidaten til toryane Jeremy Hunt har sagt at han ikkje vil vurdere å gå utanom Parlamentet.

