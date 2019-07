Macrons høgre hand prøver å mjuke opp stemninga før Iran-hastemøte

utenriks

Bonnes oppdrag er ifølgje Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian å «forsøke å gi rom for diskusjonar for å unngå ei ukontrollert eskalering, eller ei ulykke».

Franskmannen, som er president Emmanuel Macrons fremste rådgivar, møtte kontreadmiral Ali Shamkhani, som er sekretær i Irans øvste nasjonale tryggingsråd. I tillegg skal han ifølgje AFP ha møtt Irans utanriksminister Mohammed Javad Zarif i timane før hastemøtet som Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) held i Wien onsdag ettermiddag.

Ei kjelde i den franske regjeringa seier til nyheitsbyrået «vi er i ein veldig kritisk fase. Iranarane tar steg som er i strid med avtalen, men dei er veldig gjennomtenkte».

Talsmann Abbas Mousavi for Iran sitt utanriksdepartement seier til det statlege nyheitsbyrået IRNA at Iran set pris på innsatsen, fordi «franskmennene er ein del av avtalen, og vi ser på deira innsats som ein del av plikta dei har».

Macron og Irans president Hassan Rouhani vart i ein samtale i helga samde om å setje 15. juli som frist for å løyse den noverande fastlåste situasjonen. Formålet er å prøve å redde atomavtalen frå 2015. USA trekte seg frå avtalen i mai i fjor.

Bonne kom til Teheran tysdag, etter at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) måndag stadfesta at Iran no har byrja å opprike uran over grensa som er fastsett i avtalen.

