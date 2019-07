IAEA held krisemøte om Irans atomprogram

utenriks

Det er IAEA som har ansvaret for å overvake Irans oppfølging av den vaklande atomavtalen. Leiaren til energibyrået Yukiya Amano skal på krisemøtet informere representantane om dei siste funna dei har gjort. Inspektørar frå IAEA har tilgang på dei iranske atomfasilitetane og gir kvartalsvis ut rapportar om statusen til atomprogrammet.

1. juli vedgjekk Iran at dei har lagra for mykje uran, medan dei ei snau veke seinare medgav at dei òg har passert grensa for opprikingsgraden. Brota på atomavtalen frå 2015 har vorte stadfesta av IAEA.

Vil legge press på europeiske partnarar

Det blir antatt at Iran har tatt desse stega for å legge press på dei europeiske partane som har signert avtalen ved å setje han på spel. Hensikta er å få hjelp til å betre den sanksjonsramma økonomien.

Krisemøtet kjem på førespurnad frå USA, som i fjor trekte seg ut av atomavtalen. Sidan president Donald Trump tok over Det kvite hus, har presset mot Iran auka betrakteleg.

Trump meiner dei europeiske statane må bli tøffare i møte med Iran, og at atomavtalen ikkje har gitt ønskte resultat.

– Svart humor

Irans utanriksminister Abbas Mousavi seier at landet ønsker å bli i avtalen, men at dei må sjå resultat økonomisk. Samtidig stiller han seg kritisk til at det er USA som kravde krisemøtet.

– Det er svart humor frå USAs side at dei krev eit krisemøtet om ein avtale som dei sjølv forlét, seier han.

EU, Frankrike, Storbritannia og Tyskland har denne veka uttrykt bekymring over den siste utviklinga i saka. Iran har på si side fastslått at krisemøtet blir ei god moglegheit for dei til å komme med synet sitt på saka.

EU har prøvd å halde liv i avtalen ved å skape eit overføringssystem som gjer at Iran kan unngå dei amerikanske sanksjonane og halde fram å handle med internasjonale partnarar. Forsøket har førebels ikkje lykkast.

